Ben Arfa, un gâchis pour Hilton

Dans une interview accordée à L'Equipe', le défenseur central montpelliérain Vitorino Hilton, qui a connu Ben Arfa à l'OM, estime que c'est le meilleur joueur avec qui il a pu jouer. Mais pour le joueur de 42 ans, "HBA" a un gros défaut qui l'a empêché de réussir une grande carrière.

"Le joueur le plus fort avec lequel j'ai joué ? Pour moi, c'est Hatem Ben Arfa, à Marseille. C'est un des joueurs les plus forts que j'ai côtoyés. C'est dommage qu'il n'ait pas fait une longue carrière. Avec son talent, il aurait mérité de jouer dans un grand club. Pour moi, c'était le plus fort.", a estimé le vétéran du MHSC dans L'Equipe.

"Après, on sait tous que, dans le football, il n'y a pas que le talent qui compte. Il y a plusieurs aspects : le comportement du joueur, le professionnalisme. Il a peut-être manqué d'un peu de professionnalisme pour y arriver", a regretté le Brésilien.