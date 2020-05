Ben Yedder, dans le viseur de Manchester United

Tous les supporters de Manchester United doivent se souvenir de cette soirée de mars 2018 quand Wissam Ben Yedder avait marqué un doublé à Old Trafford.

A priori, les dirigeants mancuniens n’ont pas non plus oublié cette performance et ont gardé un oeil attentif sur l’international français, passé depuis de Séville à Monaco.

Selon les informations du tabloïd britannique, le board de Manchester United voit l’ancien Toulousain comme le profil idéal pour apporter une plus-value supplémentaire à la finition.

Un chèque de 40 millions d’euros, soit autant que le prix d’achat de Ben Yedder, l’été dernier, devrait suffire au bonheur des dirigeants princiers.

Son désir de rejoindre un grand club va-t-il enfin être exaucé ?