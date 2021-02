Ben Yedder félicite ses coéquipiers pour la victoire à Paris

Le PSG, battu à domicile par Monaco (2-0) dimanche après son formidable succès de Ligue des champions à Barcelone (4-1), a perdu de précieux points dans la course pour le titre.

Les Monégasques restent invaincus en Ligue 1 depuis décembre et se rapprochent à nouveau du podium. Une performance qui a donné le sourire à Wissam Ben Yedder, capitaine de l'ASM.

"C'est un très bon match. On a été costauds physiquement. On savait qu'ils avaient fait un gros match contre Barcelone qu'ils allaient avoir un pépin physique on va dire", a confié le joueur au micro de 'Canal+'.

"On essaie de construire ce qu'on peut habituellement. Le Championnat est tellement serré. On verra ce qui se passera avec les 4 équipes en haut. On prend les matches les uns après les autres. Le plus important c'est de faire le maximum et on verra en fin de saison", a ajoute Ben Yedder.