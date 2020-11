Bendtner révèle que Pirlo et Buffon fumaient à la Juve

Le tabac est un sujet tabou dans le monde du football. Il est clair que fumer n'est pas la meilleure habitude pour un sportif de haut niveau et, par conséquent, lorsqu'on apprend qu'un joueur fume, il a tendance à être mal vu.

Nicklas Bendtner se souvient de son passage à la Juventus et reconnaît que les mythes du football européen tels que Buffon et Pirlo fumaient quelques cigarettes. Pas seulement eux, car Bendtner a confirmé que toutes les équipes dans lesquelles il a joué avaient des joueurs qui fumaient.

En 2012, Arsenal prête à court terme Bendtner à la Juventus pour l'aider à retrouver son meilleur niveau. À son arrivée, le Danois n'aurait pas pu être plus surpris par l'ambiance : "Je ne trouvais pas les gars et c'était un peu bizarre, c'était mon premier jour... Puis j'en ai trouvé une dizaine dans la salle de bain en train de boire du café, de parler, de fumer quelques cigarettes... C'était une découverte surprenante et rien que d'avoir vu ça je savais que mon passage la Juve allait être bien".

En ce qui concerne Pirlo et Buffon, Bendtner a fait preuve du plus grand respect malgré leur habitude répréhensible : "Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces deux-là ? Si vous regardez leur carrière et leur professionnalisme... Cela m'a ouvert les yeux. Le professionnalisme et la bonne ambiance étaient à un autre niveau et personne n'a accordé d'importance à la question du tabagisme.

Bendtner conclut en rappelant le scandale qui a éclaté en Angleterre lorsque l'on a découvert que Balotelli fumait. "C'est drôle, tout le monde a dit qu'il fumait dans les toilettes. C'était une histoire inoubliable pour tout le monde. En Italie, c'était plus courant et il ne se passait rien. Dans tous les clubs où j'ai joué, il y avait des joueurs qui fumaient", conclut le Danois.

L'ancien international n'a cependant pas fait bonne figure à Turin. Il a joué onze matchs, mais seulement trois en tant que titulaire, et il n'a marqué aucun but. C'est le début de son déclin en tant que joueur de haut niveau, qui n'a trouvé qu'une brève réponse à Rosenborg il y a quelques saisons. Depuis, il s'exprime davantage dans ses déclarations que sur le terrain.