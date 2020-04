Benedetto valide le choix Cavani de Boca Juniors

Rien n'est fait mais c'est une rumeur qui fait de plus en plus parler d'elle depuis les dernières semaines : et si Edinson Cavani quittait l'Europe pour de bon et allait signer en Argentine ?

L'option Boca Juniors prend de plus en plus de place dans les médias concernant le joueur du Paris Saint-Germain, alors que l'international uruguayen terminera son contrat en juin prochain.

Parmi ceux qui ont donné leur avis concernant la rumeur se trouve l'attaquant de l'Olympique de Marseille et ancien attaquant de Boca, l'Argentin Dario Benedetto.

"Tous les Uruguayens ont une personnalité différente. Cavani est un buteur, il peut tenir le ballon, il sait ce que c’est que de jouer au ballon, de faire des une-deux. C’est un joueur assez complet. Je pense qu’il peut très bien faire à Boca et donner le meilleur de lui-même. C’est très important", a déclaré le joueur dans un live Instagram.