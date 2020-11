Benfica intéressé par William Carvalho

Benfica est intéressé par William Carvalho et ne s'en cache pas. Jorge Jesus, l'entraîneur du club portugais, a reconnu en conférence de presse qu'il aimait beaucoup ce joueur et qu'il le connaissait très bien. 'Estadio Deportivo' assure que l'intérêt est réel et qu'il pourrait y a voir une offre.

Ce n'est pas la première fois que William Carvalho attire l'attention des grands clubs d'autres pays. Il figure sur les tablettes de Leicester City, de l'Inter de Milan ou encore de Tottenham et il n'est donc pas surprenant de voir qu'il est courtisé au Portugal, là où il a commencé.

"Il a travaillé quelques années sous mes ordres et je connais sa valeur. C'est un grand joueur et en tant qu'entraîneur de Benfica, j'aime les grands joueurs. Je n'ai aucun problème à dire que c'est un excellent joueur", répond le technicien portugais quand on lui parle du joueur du Betis.

Il a tout de même précisé que cela n'aboutirait pas nécessairement à une offre du club lisboète : "J'ai déjà des joueurs à ce poste qui font du bon travail". Seul le temps nous dira si cet appel du pied du technicien portugais aboutira à une proposition de contrat.