Benjamin Leborgne quitte le PSG et rebondit au Maroc

Après plus de deux ans au Paris Saint-Germain, Benjamin Leborgne va relever un nouveau challenge au Maroc. L'ex-entraîneur des gardiens de la catégorie U19 du club francilien va intégrer le staff de Reynald Pedros au sein de la sélection féminine du Maroc.

L'ancien Rouennais sera l'entraîneur des gardiennes de la sélection marocaine et s'est engagé officiellement ce lundi. Il avait mis fin à son aventure au PSG ce mois-ci, d'un commun accord avec le club. Avec le Maroc, il aura pour objectifs la CAN 2022 et une qualification pour le Mondial 2023.

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino et son staff, c'est Jean-Luc Aubert qui est retourné à la formation pour encadrer les gardiens de l'équipe U19 du PSG.