Benzema revient sur ses propos envers Giroud : "J'ai dit la vérité"

En live sur son compte Instagram dimanche soir, Karim Benzema s'était prêté au jeu des comparaisons entre lui et Olivier Giroud, l'attaquant des Bleus et de Chelsea.

Il avait expliqué que selon lui, cela revenait à "comparer une formule 1 et un karting".

Des propos qui ont fait polémique sur la toile et sur lesquels il est revenu, en vidéo, ce lundi après-midi.

"Sur Giroud, j’ai dit la vérité, tout simplement. Mais on n’a pas retenu ce que j’ai dit sur son apport avec les Bleus. On a juste retenu quand j’ai dit que j’étais la F1 et lui le karting. Mais c’est la vérité, c’est ce que je pense."

"Si tu me compares à Ronaldo, le Brésilien, c’est lui la F1 et moi le karting. C’est comme ça. (...) En vrai, vous avez oublié de parler du plus important. R9, je vous le ramène en live, et vous vous parlez de ça", a regretté KB9 dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.