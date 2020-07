Benzema a "très envie" de revenir à Lyon

Karim Benzema évolue au Real Madrid depuis 2009. Le Français s’y plait puisqu’il est un titulaire indiscutable chez les Merengue et y amasse des trophées chaque année. Ce jeudi, il pourrait d’ailleurs conquérir son troisième titre de champion d’Espagne après ceux de 2012 et 2017.

Benzema a donc tout pour être heureux dans la capitale espagnole, mais cela ne l’empêche pas de songer à un retour au bercail. Ça serait même son objectif à moyen terme. Agé de 32 ans, il est encore lié au géant espagnol pour deux ans (jusqu’en 2022). Il y aurait une chance pour qu’il prenne la direction du Groupama Stadium à ce moment-là et c'est son ancien agent, le célèbre Karim Djaziri, qui l’affirme.

"Aujourd’hui, avec la situation qu’il vit au Real, il est au summum de ce que veut un jour de foot. Jouer au Real, être très proche de son entraîneur, adulé par le public. Aujourd’hui, ce n’est pas envisageable à l’instant T. Après, depuis qu’il est parti de Lyon, Karim n’a qu’une envie, c’est de revenir à Lyon", a commencé par déclarer Djaziri dans un entretien à 'OL TV'.

Benzema pourrait revenir à Lyon dans un autre rôle que celui du joueur. Cependant, d’après son ex-représentant, il lui tient vraiment à cœur de reporter la tunique des Gones encore une fois : "Est-ce que ce sera comme joueur… Ça reste un regret pour Karim de ne pas être allé plus loin en Ligue des Champions. Quand il est parti, l’OL a fait demi-finale. Quand ça n’allait pas avec Mourinho, il me disait : 'je veux rentrer à Lyon', je lui ai dit : 'non tu vas forcer et tu vas y arriver'. Et il y est arrivé. C’est dans un coin de sa tête. Ouais, je pense que c’est possible. S’il a les jambes et qu’il se dit que c’est le moment d’y aller et de faire quelque chose de bien, il reviendra. Si ce n’est pas comme joueur, je le vois revenir à l’OL dans un autre rôle peut-être. Je sais qu’il en a très envie."

Benzema a joué cinq saisons avec les pros de l’OL avant de prendre la direction de l’Espagne. Toutes compétitions confondues, il a disputé 172 matches et marqué 72 buts avec son club formateur. Il reste aujourd’hui encore le sixième meilleur buteur de l’histoire du club.