Benzema aura-t-il le temps de devenir le 4e meilleur buteur du Real ?

Karim Benzema est l'un des chouchous de la direction du Real Madrid et on comprend pourquoi. Discret, le Français parvient toujours à retrouver confiance lui malgré plusieurs matches sans marquer.

Le club merengue a pour le moment un contrat avec le joueur jusqu'au 30 juin 2022, moment lors duquel le joueur devra faire un choix concernant la fin de sa carrière, lui qui ira vers ses 35 ans à cette période.

Avec 243 buts à son actif, KB9 a réussi à dépasser Puskas et à devenir le cinquième meilleur buteur du Real Madrid avec son doublé contre Valence, mais pourrait essayer de grimper à l'échelon suivant.

Santillana, quatrième meilleur buteur de l'histoire du club madrilène, a inscrit 290 buts chez les Merengue. Mais Karim Benzema aura-t-il le temps de le faire avant 2022 ?

Si l'on en croit les calculs de 'Marca', il ne devrait pas y avoir de problème si Benzema reste régulier. Cette saison comme la saison passée, le Français a déjà dépassé la barre des 20 buts toutes compétitions confondues et il lui reste environ 11 matches pour améliorer ses statistiques.

Le Real Madrid sait que son attaquant vit l'une des meilleures étapes de sa carrière, lui qui a enfin pu mettre derrière lui son statut d'acolyte de Cristiano Ronaldo, pour se concentrer sur son passe-temps favori : marquer des buts.

À plus de 20 buts par saison, le joueur français a toutes les chances de pouvoir atteindre la place de Santillana, et encore plus si celui-ci désire prolonger l'aventure de quelques mois supplémentaire après 2022.