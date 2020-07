Benzema est-il le meilleur joueur de Liga ?

Le quotidien 'Marca' a mené une enquête afin de désigner le meilleur joueur de la Liga de la saison 2019-2020. Auteur d'une saison pleine avec 26 buts en 47 matches disputés, toutes compétitions confondues, Benzema semble plus que jamais en forme.

Le quotidien espagnol a publié les resultats en ligne. On peut y voir à la 3ème position, Sergio Ramos, avec 14% des voix. En 2ème position, on retrouve l'argentin, Leo Messi, avec 32% des voix. En 1ère position, avec 36% des voix, c'est bien Karim Benzema qui est considéré comme le meilleur joueur de Liga cette saison. Une récompense qui inscrit un peu plus Benzema parmis les meilleurs.