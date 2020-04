"Benzema est l'un des meilleurs joueurs du monde"

Aujourd'hui président de la fédération croate de football, Davor Suker a aussi joué pendant trois ans dans sa carrière sous les couleurs du Real Madrid, entre 1996 et 1999.

L'ancien attaquant est revenu sur la forme actuelle de Karim Benzema. Le joueur français a réalisé un grand début de saison à Madrid mais a vécu un coup d'arrêt avant la suspension du football.

Sur ses dix derniers matches de championnat, le joueur français n'a marqué que deux buts avec son équipe. Ce qui, selon Suker, ne fait pas moins de lui l'un des meilleurs joueurs du monde.

"En tant que numéro 9, je l’adore. Aujourd'hui, il fait partie de l'histoire du Real Madrid. J'aime sa façon de jouer et il ne fait aucun doute qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde", a confié l'ancien joueur pour 'Goal'.

Karim Benzema est aujourd'hui le sixième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid (241) et n'est plus qu'à un but de Puskas pour faire son entrée dans le Top 5 derrière Santillana (290), Di Stéfano (307), Raúl (323) et Cristiano Ronaldo (450).