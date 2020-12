"Benzema est le meilleur avant-centre français de l'histoire"

Double-buteur face à Bilbao ce mardi avec le Real Madrid (3-1), Karim Benzema, toujours aussi décisif avec les Merengue, comptabilise 9 buts en 9 matches, pour un total de 10 buts en 16 matches.

Pour le coach madrilène, Zinedine Zidane, le numéro 9 du Real Madrid est le meilleure attaquant français de l'histoire : "Pour moi, oui. Il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matches (529 au total), tous les buts (avec 259 réalisations, il est le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real)... Au final, son palmarès, tout ce qu'il a accompli ici parle pour lui-même" Avant de poursuivre : "Pour moi, c'est le meilleur, oui, c'est très clair. Aujourd'hui, c'est un joueur plus mûr. Mais il a toujours démontré que ce n'est pas un 9 pur, il ne pense pas qu'à marquer. C'est pour ça qu'il me plaît tant, je l'adore, il n'a pas que les buts en tête."

Zidane a également analysé le jeu de son buteur : "Il intervient dans le jeu, s'il faut faire la passe à un coéquipier il la fera. C'est ce qui me plaît dans son football. Il a les deux côtés (buteur et attaquant complet). Et quand il faut mettre des buts, même quand il ne fait pas un grand match comme ce (mardi) soir, eh bien il met deux buts. C'est ce qu'il est Karim."