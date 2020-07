Benzema et Courtois distinguÃ©s par la Liga

Après le sacre de champion d'Espagne, Karim Benzema et Thibaut Courtois recevront le prix de joueur du mois par la Liga. Le français recevra le prix de meilleur joueur du mois de juin. L'international belge, recevra le prix de meilleur joueur du mois de janvier, six mois après, pour cause de COVID19.

L'incroyable saison de Benzema est recompensée par ce prix honorifique. Avec 21 buts en Liga, Karim Benzema a largement contribué au titre de champion d'Espagne du Real Madrid.

La saison de Courtois en Liga est également exeptionnelle. En début d'année, il n'avait encaissé qu'un seul but, contre le FC Seville. Plus aucune équipe n'avait marqué jusqu'à l'arrêt du championnat suite au coronavirus.