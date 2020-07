Benzema et Ramos s'y reprennent à deux fois pour transformer un penalty

Nouvelle polémique sur la pelouse du stade Alfredo di Stéfano ce jeudi soir, alors que Sergio Ramos obtenait un penalty contesté après un accrochage avec Gerard Moreno à l'entrée de la surface.

Après consultation de la VAR, l'arbitre validait le penalty du Real Madrid. Mais ce ne fut pas simple pour les Madrilènes, qui ont dû tirer le penalty à deux reprises.

Sur la première tentative, Sergio Ramos et Karim Benzema tentent d'imiter le fameux penalty de Messi et Suárez et le capitaine sert Benzema, entré à toute vitesse dans la surface, qui transforme et marque.

Mais le Français est entré avant que Ramos ne tire et l'arbitre demande aux joueurs de répéter le penalty. C'est cette fois-ci Benzema qui frappe, et qui envoie de nouveau le ballon au fond des filets.

Un penalty qui ne manquera pas de faire polémique et qui a enragé l'entraîneur de Villarreal, Javi Calleja, qui ne comprend pas pourquoi l'arbitre a demandé de faire tirer à nouveau le penalty.