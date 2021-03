Benzema évoque sa mise à l'écart de l'équipe de France

Karim Benzema continue d'être un leader incontesté dans l'effectif du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo mais cela ne lui a pas permis pour autant de faire son retour en équipe de France.

Écarté depuis 2015 de la sélection française en raison de son rôle dans l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena, puis pour ses déclarations envers Didier Deschamps, Benzema est revenu sur son ressenti dans des déclarations pour le magazine 'ICON' d'El País' en Espagne.

"Dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas, et ce moment a été un point très bas. Mais chaque être humain fait face à des défis. Les miens sont importants, mais je suis suffisamment solide et prêt psychologiquement pour les accepter. Je ne lâche pas", a assuré Karim Benzema sur la fin de son aventure chez les Bleus.

Absent depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure, Karim Benzema devrait faire son retour sur les terrains avec le Real Madrid ce dimanche à l'occasion d'un derby décisif contre l'Atlético Madrid.