Benzema, l'homme qui débloque le score

Karim Benzema est un spécialiste dans l'art de marquer le premier but de l'équipe. Le meilleur buteur de Madrid a déjà marqué 17 buts cette saison et nombre d'entre eux ont été déterminants pour mettre l'équipe sur la voie de la victoire.

Jusqu'à présent cette saison, l'attaquant français a ouvert le score pour le Real Madrid lors de 8 matchs. Parmi eux, les deux dernières victoires contre Getafe et Valence.

En phase de groupes de la Ligue des champions, Benzema a marqué le premier but du Real Madrid lors de trois matches : lors de la double confrontation contre le Borussia Mönchengladbach et lors de la visite de l'Inter au stade Alfredo Di Stéfano.

En Liga, en plus des deux derniers matchs, il a également marqué lors du match aller contre Valence et lors de la visite à Eibar. Et la liste est complétée par le but qu'il a marqué contre l'Athletic Bilbao en demi-finale de Supercoupe d'Espagne.

Benzema s'illustre dans les matchs serrés, quand il est plus difficile de marquer. Le Français est devenu un véritable spécialiste pour débloquer les tableaux d'affichage.