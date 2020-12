L'inamovible Karim Benzema au sommet de son art ?

Quand Zidane proclame Karim Benzema meilleur avant-centre français de l'histoire après son doublé salvateur face à l'Athletic Bilbao, c'est tout sauf anodin.

Après le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus en 2018, l'attaque du Real Madrid s'est retrouvée, bien malgré elle, orpheline du Portugais, meilleur buteur de l'histoire du club (450 buts). Depuis, la Maison Blanche a tenté tant bien que mal de lui trouver un remplaçant, sans succès.

Et si après quelques transferts ratés - comme celui de Luka Jovic ou encore Mariano - son digne successeur n'était autre que son ancien acolyte, Karim Benzema ? Si ce dernier refuse d’être enfermé dans les chiffres, il faut malgré tout y passer : lors de ce second mandat de Zidane à Madrid, El Nueve a marqué 29% des buts du Real Madrid, soit 44 buts sur 148. Mieux encore, le natif de Lyon a été plus important dans la seconde étape de ZZ que Ronaldo sur la première. En effet, l'attaquant vedette de la Vieille Dame avait lui inscrit 112 buts sur les 393 marqués par l'écurie espagnole (28%).

Des statistiques qui montrent que l'ancien Gone n'a rien à envier aux plus grands d'Europe. À bientôt 33 ans, KB9 s'offre une seconde jeunesse et prouve encore qu'il est au sommet de son art.