Benzema n'exclut pas le Real de la course au titre

Karim Benzema, l'attaquant français du Real Madrid, auteur du premier des deux buts contre Getafe, a assuré que l'équipe avait "beaucoup de confiance et de conviction" en ce moment et a refusé d'exclure son équipe de la course au titre en Liga.

"On est de retour pour gagner ce match, qui est toujours compliqué. On est dans notre Liga, sur notre chemin. On va continuer match après match, il en reste beaucoup jusqu'à la fin", a-t-il déclaré sur 'Movistar+'.

Un résultat qui laisse le Real Madrid à cinq points du leader, l'Atlético de Madrid, qui compte deux matchs en moins. Une situation qui, après le match nul des Colchoneros ce lundi contre le Celta Vigo (2-2), rouvre le débat sur la question de savoir s'ils sont dans la course au titre.

"C'est du football. On est en route et chaque match est une finale et on essaye de ne pas perdre de points", a déclaré l'attaquant français.

De plus, Benzema a déclaré que tout ce qui est dit sur le Real Madrid concernant la prolongation de contrat du capitaine Sergio Ramos ou l'avenir sur le banc de Zinédine Zidane n'affecte pas leur performance sur le terrain.

"On est des professionnels. On a beaucoup confiance en nous. Le Real Madrid est le meilleur club du monde et il fait toujours parler", a-t-il conclu.