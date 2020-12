Benzema porte le Real Madrid vers la qualification

Entre Cristiano Ronaldo double buteur contre le Barça ou Neymar auteur d’un triplé contre Basaksehir, les stars du football européen ont répondu présentes lors de cette dernière journée de Ligue des Champions. Une fois encore, Karim Benzema passera sûrement au second plan mais la performance du Français a fait un bien fou au Real Madrid dans sa quête d’une qualification pour les huitièmes de finale.

Bousculés pendant toute la phase de groupe avec notamment une double défaite contre le Shakhtar Donetsk, les Madrilènes avaient réussi à garder leur destin en main grâce à leur succès contre l’Inter Milan. Dans cette poule où les quatre clubs pouvaient encore se qualifier, c’est bien le Real Madrid qui a fait la très bonne opération. En gagnant contre le Borussia Mönchengladbach (2-0), les hommes de Zinedine Zidane ont assuré leur présence en huitième de finale de la Ligue des Champions mais ont surtout pris la première place du groupe.

Le bateau madrilène tangue depuis le début de la saison mais ne coule toujours pas. Dos au mur il y a encore une semaine, Zidane vient donc d’enchainer une victoire en Liga qui permet au Real de remonter à la 3eme place et un succès convaincant face à la formation allemande, qui se qualifie également grâce au nul dans l’autre rencontre. Et si Alassane Pléa et Marcus Thuram ont souvent été dans les belles performances françaises de cette campagne européenne, c’est bien un autre Français qui s’est mis en évidence.

50 buts en poules pour Benzema

Déjà buteur à deux reprises dans cette phase de poules, l’attaquant madrilène a écoeuré à lui seul le Borussia Mönchengladbach. Il n’a fallu qu’une demi-heure pour que le natif de Bron n’enlève un poids aux siens avec un doublé de la tête (9eme, 32eme). Pas vraiment réputé pour sa détente, il rejoint pourtant un cercle très fermé. Avec Cristiano Ronaldo, il est le seul à avoir au moins inscrit dix but du droit, dix but du gauche et dix buts de la tête en C1. Ça vous place le personnage…

Il a bien eu l’occasion de s’offrir un triplé mais sa frappe puissante, après une envolée de Sommer sur une tête de Sergio Ramos, est venue s’écraser sur la barre du portier suisse. Toujours dans les bons coups madrilènes, Karim Benzema prouve qu’il est un rouage essentiel à la bonne santé du Real. Quand le Français va, les champions d'Espagne vont aussi.