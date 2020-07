Karim Benzema rapproche le Real du titre

Le Real Madrid était déjà dans une position favorable après l'ouverture du score d'Osasuna contre le Barça, mais a fait un grand pas vers le titre en ouvrant le score contre Villarreal.

Sur la pelouse du Di Stefano, les joueurs du Real Madrid ont profité d'une excellente interception de Casemiro à la 29e minute de la rencontre.

Gerard Moreno laissait filer le ballon, qui arrive dans les pieds de Luka Modric. L'international croate se dirige vers la surface, plein axe, avant de décaler Karim Benzema à droite.

Le Français se retrouve seul devant Sergio Asenjo dans la surface et envoie le ballon entre les jambes du gardien pour rapprocher un peu plus son équipe du titre. Le 20e but de Benzema cette saison en Liga.