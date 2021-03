Benzema sauve l'espoir en fin de rencontre

Le derby de Madrid, décisif dans la lutte pour le titre, a donné un coup de pouce au 3e dans la lutte pour le championnat, un Barça qui s'attendait à un dérapage après sa victoire 0-2 contre Osasuna et qui a été le plus heureux après l'égalisation de Benzema dans le final. La victoire a échappé à l'Atlético, qui avait l'occasion de donner un coup presque définitif dans la lutte pour le championnat, et c'est une occasion manquée pour le Real Madrid, qui a réagi tardivement et a juste pu sauver un point alors que sa situation au classement exigeait un meilleur résultat.

Simeone et Zidane ont une nouvelle fois livré un beau duel, ce qui est maintenat un classique de ce siècle. L'Argentin a mené dès le début, et a contrôlé le Real Madrid tout au long de la première mi-temps. L'Atlético a plus de ressources, plus de physique et de sang frais et cela s'est remarqué face à un Real Madrid encore en convalescence et avec de nombreux hommes importants dans la cale sèche.

Les Merengue ont regretté le leadership de Ramos en défense et Llorente prenait un peu plus confiance à chaque contact avec le ballon, car il a attaqué avec une grande liberté et personne dans la défense merengue n'a pu le garder sous contrôle. L'équipe de Zidane a aussi manqué de quelque chose en attaque. Karim Benzema était tout juste de retour de blessure et Asensio et Rodrygo n'ont pas su profiter de la confiance de Zidane. D'autres, comme Marcelo ou Isco, n'ont même pas eu de temps de jeu pour montrer quoi que ce soit. Il était donc clair que le pari de Bergame sur l'ancien joueur de Malaga était un mirage complet.

L'Atlético a très vite pris les choses en main. Llorente arrive devant Nacho, fait preuve de fougue et de vision du jeu et donne le 1-0 à un Luis Suarez qui se paye le luxe de vaincre Courtois de l'extérieur en face à face. Il est très audacieux quand il joue contre le rival madrilène et il l'a prouvé une fois de plus, avec une rencontre complète car il a tenu physiquement et que le but n'était qu'un échantillon de son répertoire.

Il n'y a pas eu de réaction immédiate de la part d'une équipe du Real Madrid qui a à peine menacé Oblak en première période et qui n'a justifié sa présence dans le derby que par la controverse. Une main dans la surface non sifflée de Felipe que Hernández Hernández, après consultation de la VAR, n'a pas jugé sanctionnable, a été la plus proche opportunité d'égaliser pour le Real dans les 45 premières minutes.

En revanche, l'équipe de Cholo était dans son match. Llorente et Suárez n'ont pas été les seuls joueurs exceptionnels. Carrasco a fait un grand match et Lemar s'est également bien comporté jusqu'à ce qu'il soit remplacé en seconde période. Feux d'artifice du Belge et du Français lorsqu'ils entraient dans la surface en première mi-temps.

L'Atlético pardonne et le paie

Oui, l'Atlético a eu des occasions de tuer le match après le repos mais l'équipe a péché de suffisance et d'excès de confiance à 1-0. Carrasco a placé un tir mais a trouvé un Courtois incommensurable, puis Llorente a repris de volée juste au-dessus de la barre transversale, le gardien belge ayant déserté sa cage. Puis l'ailier colchonero donne la balle du 2-0 à Suarez, mais une fois de plus Courtois intervient avec un arrêt en deux temps et maintient les Merengues en vie.

Les changements n'ont pas aidé l'Atlético qui, une fois de plus, a fait preuve d'un conformisme excessif. Vinicius et Valverde ont été meilleurs, et ce n'était pas difficile, que Rodrygo et Asensio. Un centre magnifique de l'extérieur du pied du Brésilien a fait buté Benzema à deux reprises sur Oblak, une occasion que le Français ne manque généralement pas. Le match échappait progressivement au Real Madrid, qui a gagné en conviction avec le message de Simeone, qui a décidé de blinder derrière avec l'entrée de Kondogbia à la place de Correa.

Le milieu de terrain n'a rien vu sur le 1-1, après avoir été baladé par Benzema et Casemiro, à nouveau essentiel dans les deux surfaces. Une passe intérieure du Français au Brésilien et remise pour Benzema pour l'égalisation dans ce derby.

Il reste deux minutes et le Real Madrid sent le sang, mais trop tard, car il n'a qu'un coup franc de Luka Modric qui passe au-dessus après que Saúl et Kondogbia lui-même manquent de concéder un pénalty et de mettre l'Atlético à terre.

Au final, les leaders se contentent d'un match nul 1-1 et ont toujours un certain avantage sur le Barça (3 points et un match en retard) et le Real Madrid (5 points et un match en retard), avec toutefois le sentiment d'une nouvelle occasion manquée et que leur carburant s'épuise au pire moment de la saison.