"Benzema sera présent demain"

L'Atlético Madrid reçoit le Real Madrid pour un derby madrilène qui sera très important dans la course au titre en championnat espagnol. En cas de victoire, le Real reviendrait à deux points des Colchoneros.

En conférence de presse, Zinedine Zidane est revenu sur l'importance de ce choc mais assure qu'une défaite ne serait pas la fin de la course au titre pour son équipe.

"C'est une finale mais tous les matchs le sont. Nous devons toujours gagner, mais peu importe le résultat, nous serons toujours en course pour le titre. Nous sommes concentrés et nous voulons faire un bon match. C'est un match spécial, c'est le derby. Nous savons que c'est un match spécial, et les supporters le savent. Nous avons été très bien toute la semaine et nous sommes préparés", a assuré l'entraîneur français sur la forme de son équipe.

"Il n'y a pas de favori dans un derby. C'est un beau match à jouer. C'est un grand match de football, ce que les supporters veulent voir", précise le Français sur la rencontre de dimanche.

Zinedine Zidane a notamment confirmé le retour de Karim Benzema dans le groupe : "Nous savons à quel point il est important pour nous. Karim sera là demain. Il est important dans notre système de jeu, surtout quand nous avons le ballon. (...) S'il y a un doute, je n'aime pas ça. Donc nous ne prendrons pas de risque avec Karim. Ceux qui joueront seront ceux qui sont à 100%. (...) C'est un joueur spécial de par ce qu'il fait sur le terrain. Benzema est une joie pour le football, pour moi en tant qu'entraîneur."

L'entraîneur merengue est aussi revenu sur l'absence d'Eden Hazard : "Il n'y a pas de rechute, nous voulons qu'il revienne à 100%. Nous y allons petit à petit, sans se presser. C'est important que, quand il revienne, il se sente fort. Nous n'allons prendre aucun risque avec son retour, mais il va bien et j'espère qu'il pourra peut-être être avec nous la semaine prochaine."