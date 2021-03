Benzema sera-t-il de retour à temps pour le derby madrilène ?

À quelques jours du choc contre l'Atlético Madrid, le staff du Real Madrid serait optimiste quant à l'évolution de Karim Benzema, blessé et absent des terrains depuis le choc contre Valence le 14 février dernier.

L'attaquant a manqué plusieurs rencontres dont le match de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, mais le Real Madrid espère pouvoir le récupérer pour affronter l'Atlético Madrid ce week-end.

Le choc contre le voisin madrilène serait plus que décisif dans la course au titre pour les deux équipes, et l'équipe de Zinedine Zidane attend encore de savoir s'il pourra compter sur la présence de Benzema dans son groupe.

Présent à Valdebebas ce mercredi pour travailler sur sa récupération, Benzema n'aurait ressenti aucune gène et aurait travaillé à un rythme plus intense que lors des derniers jours.

Selon les informations de 'AS', la journée de jeudi sera décisive pour le Français, qui pourrait faire son retour à l'entraînement collectif. S'il n'a pas de problèmes, il aura trois entraînements supplémentaires afin de retrouver le rythme avant le choc contre l'Atlético Madrid.

Zidane ne voudrait pas prendre le moindre risque concernant son troisième capitaine, et serait disposé à se passer de Karim Benzema pour un quatrième match consécutif malgré l'importance de la rencontre de ce week-end si le joueur n'est pas encore totalement prêt.