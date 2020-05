Benzema voudrait terminer sa carrière à l'OL

Un retour de Benzema en Ligue 1 peut s'avérer compliqué, mais pas impossible.

Selon 'AS', un journal madrilène, le buteur de la Maison Blanche pourrait faire son retour dans l'Hexagone en 2022. 'AS' informe que le joueur formé à l'Olympique Lyonnais voudrait raccrocher ses crampons dans le Rhône.

Benzema avait quitté son nid en 2009 pour rejoindre le géant de Madrid, il s'est imposé comme l'un des piliers de l'équipe merengue, et comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais les années passent, et Benzema, qui a aujourd'hui 32 ans, doit déjà penser à l'avenir.

En effet, le joueur n'a pas prolongé avec son club, et il a un contrat qui expire en 2022. Et selon la source citée, le joueur voudrait sortir par la grande porte et tirer sa révérence là où tout a commencé pour lui.