Berbatov : "Les Red Devils doivent être des bâtards !"

Manchester United est «trop gentil» et les Red Devils doivent aprendre à être des bâtards pour mettre la main sur des trophés majeurs, estime Dimitar Berbatov, les échecs en demi-finales devenant trop familiers à Old Trafford.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer s’est mise en lice pour trois trophées la saison dernière, avant d'échouer à chaque fois.

L'histoire se répète en 2020-2021, les Red Devils avaient subi une défaite lors du derby face à Manchester City, alors qu'une dernière apparition en Carabao Cup était à portée de main.

Solskjaer a pourtant nié qu'il y ait un problème psychologique dans son équipe qui l'empêche d'aller au bout, le Norvégien affirmant que des progrès positifs continuent d'être réalisés.

Berbatov n'est pas convaincu, lui qui a remporté deux titres de Premier League et la Coupe de la Ligue pendant son séjour à United.

Il a raconté à 'Betfair' ses efforts pour mettre fin à une course stérile de quatre ans à l'époque où il foulait la pelouse d'Old Trafford : «C'est maintenant quatre demi-finales consécutives que United n'a pas réussi à gagner et c'est une mauvaise habitude qu'ils doivent briser. Quatre fois de suite, c'est trop pour être juste une coïncidence."

«Parfois, la pression et les attentes élevées peuvent atteindre les joueurs lorsqu'ils doivent franchir cette étape pour atteindre une finale. United doit évaluer ce qui se passe dans ces matchs importants et essayer de le corriger. Gagner un trophée est un grand pas dans la bonne direction et malheureusement ils en ont raté un autre.

«Parfois, quand vous avez ces derbys dans des matchs importants, ce n'est pas une question d'élan ou de forme, c'est à quel point vous le voulez, à quel point les joueurs sont intelligents et rusés, si nécessaire, utilisez de sales tours, faites tout ce qu'il faut pour gagner.

«Parfois, vous devez être comme ça et, comme Jose Mourinho l’a dit:« Vous devez être des bâtards pour gagner des trophées ». Je ne vois pas assez de ça de United dans ces matchs importants."

«Roy Keane a dit à quel point il était choqué de voir les joueurs s'embrasser après le dernier derby de Manchester. Je suis d'accord avec lui. C'est quoi cette merde ? C'est un derby, allez-y et gagnez."

«Il leur manque quelqu'un de sale dans l'équipe, quelqu'un qui peut montrer l'agressivité qui leur donnerait un avantage. United est parfois trop gentil.»

Les Red Devils devraient poursuivre une autre quête de trophées samedi lorsqu'ils affronteront Watford au troisième tour de la FA Cup, tandis que l'équipe de Solskjaer s'est également frayé un chemin dans la course au titre de Premier League.