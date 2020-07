Berbatov "regrette" l'annulation du Ballon d'Or

L'hebdomadaire 'France Football' a pris sa décision, le Ballon d'Or n'aura pas lieu cette saison. Dimitar Berbatov voit une opportunité gâché, notamment pour Sergio Ramos et Lewandowski.

"c'est une saison incroyable pour lui et tout le monde sait la difficulté que d'être défenseur. Cette saison il a été buteur et un grand leader pour le Real Madrid. Il assume toutes les responsabilités"

Le bulgare a également évoqué le poste de défenseur dans la course au Ballon d'Or : "c'est dommage que ce genre de prix ne soit remporté que par des attaquants. Cette année était la bonne pour que les choses changent. C'est 14 ans de domination de l'ère Messi/Ronaldo, il n'est jamais trop tard pour que ça change."

Concernant Lewandowski, le bulgare y voyait une candidature solide : "Messi et Cristiano sont toujours candidats pour remporter ce prix. Cependant, Lewandowski, mérite plus de reconnaissance. Il est en très grande forme mais n'a pas autant de publicité que peuvent avoir Messi et Ronaldo. Actuellement, il est l'un des meilleurs attaquants au monde."