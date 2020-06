Berbatov se demande pourquoi Bale est encore au Real Madrid

Dimitar Berbatov ne sait pas pourquoi Gareth Bale poursuit sa carrière au Real Madrid. Pour le Bulgare, l'ailier madrilène est maltraité par les supporters merengue.

"Gareth Bale n'a pas eu beaucoup de temps de jeu", a écrit Berbatov dans sa colonne pour 'Betfair'.

"Jouer à huis clos pourrait être utile pour lui et sa confiance, mais j'imagine que les fans le hueront quand ils le regarderont la télévision. Je ne comprendrai jamais la façon dont certains fans du Real Madrid huent leurs propres joueurs."

"Je pense que la critique qu'il obtient est un peu plus personnelle que les autres joueurs. Quoi qu'il fasse, même s'il marque cinq buts dans un match, il y aura toujours quelque chose que les fans critiqueront", regrette l'ancien joueur de Manchester United.

"Je me demande souvent, avec la quantité de critiques qu'il reçoit, pourquoi il est toujours là. Mais quelque chose fonctionne pour lui et il aime petre là-bas, mais quoi qu'il fasse, il y aura toujours une certaine négativité envers lui et je ne le comprends pas", a ajouté Berbatov.

L'international gallois touche le plus gros salaire du Real avec 17 millions d'euros annuels. C'est peut-être ça, la réponse à la question de Berbatov...