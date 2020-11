Berbatov : "Sergio Ramos irait très bien à Manchester United"

Un transfert de Sergio Ramos à Manchester United serait à coup sûr une réussite. C'est ce que pense Dimitar Berbatov. L'ex-attaquant bulgare invite les Red Devils à passer à l'action pour enrôler l'arrière espagnol si aucun nouveau contrat n'est paraphé au Real Madrid.

Dans l'état actuel des choses, le capitaine de longue date des Merengue va devenir un joueur libre. Son engagement actuel avec les Blancos expire à l'été 2021 sans qu'aucune prolongation n'ait encore été mise en place. Les responsables merengue restent optimistes quant à leurs chances de conclure un accord avec leur taulier emblématique, mais l'espoir est aussi permis pour ses courtisans potentiels.

Berbatov pense que United devrait faire partie des clubs engagés dans la course pour Ramos car il estime que ce dernier a encore "beaucoup de football en lui" malgré ses 34 ans et qu'il reste un joueur de "de classe mondiale".

L'ancien attaquant des Red Devils a déclaré dans sa chronique pour Betfair: «Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'avenir de Sergio Ramos, selon les informations que le joueur et le club ne sont pas encore parvenus à un accord sur un nouveau contrat. Avec Ramos 34 ans, ils se battent probablement pour un contrat d'un ou deux ans. Thiago Silva, qui est encore plus âgé à 36 ans, a prouvé qu'il n'était jamais trop tard pour passer en Premier League et jusqu'à présent, cela fonctionne bien pour le Brésilien. Je suis sûr que si Ramos voulait aller dans un club comme United, cela fonctionnerait bien pour lui aussi. Il est en pleine forme, il reste toujours un défenseur de classe mondiale et à mon avis, il reste encore beaucoup de football en lui."

"Je le vois comme un joueur du Real Madrid, cependant, et je pense que le joueur et le club trouveront une solution et il restera. Je serai surpris s'il part, mais si les choses ne fonctionnent pas, je suis sûr que beaucoup de clubs seront intéressés par lui", a ajouté Berbatov.

Beaucoup jugent que United a besoin d'ajouts défensifs, malgré des investissements massifs dans ce secteur au cours des dernières années. Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka et Eric Bailly figurent dans l'effectif en ce moment, mais l'international espagnol Ramos ajouterait une vraie touche d'expérience à l'équipe dirigée par Ole Gunnar Solskjaer.