Berbatov trÃ¨s inquiet pour Bale

Le Gallois joue rarement pour les Spurs de José Mourinho depuis l'annonce de son prêt, ce qui soulève des questions sur son avenir.

"On a beaucoup parlé de cela à la suite des commentaires de Mourinho après que Bale se soit exclu de jouer lors de la défaite 5-4 des Spurs contre Everton en FA Cup", a écrit Berbatov dans sa chronique Betfair.

"Si Bale avait un scan et qu'il y avait un problème qui pouvait entraîner une blessure, je peux comprendre pourquoi il ne voulait pas jouer. S'il n'y avait rien et qu'il était apte à jouer, alors son désir de ne pas jouer est un problème. Qu'est-ce que cela signifie de dire que vous êtes trop mal à l'aise pour jouer si vous n'êtes pas blessé ? Cela doit être traduit par quelque chose. Je ne sais pas ce que cela peut être, mais la situation est compliquée et évidemment Mourinho n'est pas content. Le retour de Bale a commencé avec beaucoup de fanfare, mais il s'est lentement et sûrement avéré être un cauchemar. C'est une mauvaise situation pour l'équipe, pour le joueur et pour le manager et ce n'est pas agréable à voir et à regarder", a asséné le Bulgare.

"Honnêtement, je ne vois pas comment cette situation peut être résolue, d'après ce que j'ai vu de si loin, il manque quelque chose. Je ne vois pas comment il peut y avoir une fin heureuse. C'est une situation étrange."

Berbatov s'attend à ce que le prêt de l'ailier chez les Spurs se termine cet été sans prolongation. "Si la situation continue ainsi, il ne restera évidemment pas et il retournera au Real Madrid et verra son contrat se terminer", at-il ajouté.

"Ensuite, il s'agit de savoir où il ira. J'aime Gareth, j'aime la façon dont il a joué au football, mais pour le moment, il est loin de son meilleur niveau et nous pouvons tous le voir. S'il ne trouve pas son rythme, il retournera au Real Madrid."