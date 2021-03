Berenguer et l'Athletic Bilbao son en finale de Coupe du Roi : "On en rêvait"

Álex Berenguer a marqué le but de la victoire de l'Athletic Bilbao pendant la prolongation de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Grâce à ce but, les Basques ont éliminé Levante et se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone.

Après la victoire, Berenguer a déclaré : "C'était ce dont on rêvait. On a pu l'obtenir grâce à nos sacrifices et notre travail. Je pense que nous avons été supérieurs à l'aller comme au retour. Le travail s'est ressenti sur le terrain".

Il a également parlé de la bonne saison du club : "Comme dit le coach, il faut travailler tous les jours. C'est comme ça que les résultats arrivent, on arrive loin grâce à notre travail. On va jouer une autre finale".

Il est finalement revenu sur le but de la victoire : "J'étais un peu fatigué, j'ai vu que je pouvais tirer, j'ai tenté. J'ai cru qu'elle était dévissée, mais par chance, elle a été déviée par un défenseur et elle est entrée".