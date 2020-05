Bernard Caïazzo fustige le comportement de certains de ses homologues

"J'ai vu passer dix projets différents qui arrivent par mail. Tout le monde a son projet. Je crois qu'il faut à un moment donné, dire qu'il y a des instances, une Fédération, une Ligue, qu’il y a des gens qui votent de façon démocratique."

Pour moi, les aspects classement, c’est secondaire. C'est même, dans cette situation, honteux d'entendre ça. On n'est pas dans une démarche de ce type-là. Pour moi, c'est un faux problème", a indiqué le dirigeant des Verts, auprès de 'France Info'.

"On ne regarde pas le sujet tel qu'il faut le voir. Le sujet est très simple. Il y a un plan de santé majeur. On pensait que fin avril, on allait rejouer. Après, c'était fin juin, en juillet. Maintenant on parle d’août. On n’en est pas sûr. Septembre, on ne sait pas. La priorité des priorités, c'est la survie de nos concitoyens", rappelle Caïazzo.