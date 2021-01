Bernard proposé à l'AS Roma

Alors que le mercato vient à peine d'ouvrir ses portes, plusieurs clubs s'agitent déjà en coulisses. C'est le cas d'Everton et l'AS Roma, qui négocient actuellement un échange Bernard - Robin Olsen.

"J'ai déjà parlé de lui à Paulo Fonseca et en ce moment il est possible qu'il y ait un échange entre Bernard et Robin Olsen [gardien de but de la Roma qui est prêté à Everton]", a déclaré Adriano Spadotto à 'LaRoma24".

Pour rappel, Bernard a partagé le vestiaire du Shakhtar Donetsk avec le Portugais Paulo Fonseca entre 2016 et 2018. Ensemble, ils ont remporté deux championnats d'Ukraine et deux coupes.

Arrivé à Everton en 2018, le natif de Belo Horizonte n'a inscrit que sept buts en 73 rencontres.