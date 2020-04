Pour Bernardo Silva, Salah a remporté un prix que De Bruyne méritait

Bernardo Silva a été sans langue de bois. Lors de la saison où Manchester City survolait la Premier League, selon lui, De Bruyne, méritait le prix. C’est Salah qui l’a finalement remporté, mais le Portugais n’est pas d’accord.

"Il y a trois ans, nous avons gagné le titre, Liverpool était à 30 points de nous et De Bruyne a signé une saison incroyable. Cependant, Salah a marqué de nombreux buts et on lui donné le prix du meilleur joueur, et je ne dis pas que c'est un mauvais footballeur", a déclaré le joueur de Manchester City.

"Certains clubs ont plus de pouvoir et plus de contacts avec les médias que les autres", a expliqué le footballeur. Il estime que Liverpool est plus "médiatique" que Manchester City.

Cette saison 2019-20, c’est bien l'équipe de Jürgen Klopp qui domine assez nettement le championnat en Angleterre. Il est probable que l'un des joueurs reds remportent le titre une nouvelle fois.