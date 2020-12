Bernardo Silva compte sur Aguero avant le derby de Manchester

Bernardo Silva pense que le retour de Sergio Agüero donnera à Manchester City le coup de pouce dont il a besoin pour revendiquer la victoire lors du derby de ce week-end face à Manchester United. Agüero a joué 25 minutes en tant que remplaçant en seconde période et a marqué le deuxième but lors de la victoire 3-0 acquise contre Marseille en Ligue des champions, mercredi soir.

Le boss de City, Pep Guardiola, a déclaré qu'Aguero ne débuterait pas le match contre Manchester United à Old Trafford samedi, mais Silva était ravi de retrouver le buteur record du club, après des complications liées à sa convalescence après une opération du ménisque ayant limité le joueur de 32 ans à cinq petites apparitions cette saison.

"Tout le monde sait qu'il est important", a déclaré le milieu de terrain portugais dans des propos diffusés sur le site Internet du club citizien. "Il est l'un des meilleurs joueurs que le club ait jamais eu et un grand buteur.

"C'est aussi un gars et une personnalité formidables à avoir dans l'équipe et c'est génial de le revoir."

Silva espère que la victoire contre Marseille, qui a clôturé une campagne où léquipie citizienne était invaincue dans le Groupe C pour décrocher la première place, jettera les bases d'un résultat positif contre leurs rivaux acharnés sur le plan national.

"Quand on gagne, c'est toujours facile d'aller au prochain match, c'est plus facile de gagner encore et encore", a insisté l'ancien ailier de l'AS Monaco.

"Nous voulons maintenir l'élan dans un match difficile contre United samedi et nous voulons continuer à gagner.", a-t-il encore indiqué.

Manchester City arrive dans ce derby mancunien à un point derrière United et à six points du sommet de la Premier League.