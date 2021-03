Bernardo Silva : "Les gens attendent beaucoup du Portugal"

Mercredi, le Portugal a difficilement battu l'Azerbaïdjan lors du premier match de qualification pour le Mondial 2022 (1-0). Un match qui n'a pas plu aux supporters portugais, qui attendent beaucoup plus des Champions d'Europe.

En conférence de presse avant le déplacement en Serbie, Bernardo Silva a évoqué ces attentes autour de la Seleção das Quinas.

"Quand vous êtes champions d'Europe en titre et tenant du titre en Ligue des nations, les attentes sont plus élevées. Ça arrive quand on gagne des trophées, c'est la même chose pour les clubs ou les équipes nationales. Par conséquent, il est normal que les gens attendent beaucoup du Portugal après ces titres. Notre mission, entraîneur et joueurs, est donc d'être prêts à répondre à ces attentes. Nous ferons de notre mieux pour être à ce niveau", a déclaré le milieu de Manchester City.