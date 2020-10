Bernardo Silva prévient ses coéquipiers : "Ce ne sera pas facile de jouer à Marseille"

Bernardo Silva, qui a déjà affronté l'Olympique de Marseille à maintes reprises lors de son passage à l'AS Monaco, a prévenu ses coéquipiers.

"Pour moi, c'est toujours spécial de jouer en France. J'ai joué trois ans à Monaco et en Ligue 1, j'ai de très bons souvenirs de la France, c'est un pays spécial pour moi. Ce sera bien de jouer à Marseille. Je connais très bien Marseille, ça ne sera pas facile de jouer là-bas. C'est une équipe très agressive, très compétitive. Mais bon, on sait que la Ligue des Champions est toujours une compétition difficile. On sera là, on a déjà gagné le premier match (3-1 contre le FC Porto, ndlr) et on va essayer de continuer", a déclaré le Portugais au micro du 'Canal Football Club'.

Mardi soir, le club phocéen recevra les Sky Blues pour la deuxième journée de Ligue des champions.