Bernardo Silva révèle ce qui rend Ronaldo si spécial

Cristiano Ronaldo n'est plus ce jeune joueur avec ses mèches blondes sur le front, qui sprintait à chaque fois qu'il avait le ballon et n'hésitait pas à dribbler ses adversaires, aujourd'hui, le légendaire joueur portugais a déjà 35 ans, mais cela n'est qu'un chiffre pour CR7.

Cristiano ne cesse d'impressionner par son physique, malgré son âge, l'ancien joueur du Real Madrid en veut toujours plus, après avoir quasiment tout gagné dans le monde du ballon rond. Sa compétitivité impressionne encore aujourd'hui, surtout les joueurs qui côtoient le joueur, à l'image de Bernardo Silva, joueur de City.

"Je pense que ce qui le rend si génial, c'est sa mentalité, a déclaré le milieu de terrain de City, Il a 35 ans et cela fait plus de 15 ans qu'il joue au plus haut niveau et il n'est pas fatigué. Il en veut toujours plus. Il veut gagner plus de Ligues des champions, il veut gagner plus de titres avec le Portugal, il veut gagner plus de championnats, plus de trophées individuels, il veut plus de buts", a déclaré l'ancien monégasque dans des propos relayés par 'Goal',

"Je pense que ce qui est ennuyeux chez lui, d'une certaine manière, c'est que lors d'un entraînement, vous jouez un match, il y a 1-1. L'entraîneur dit que celui qui marque gagne, et c'est toujours lui. Ce n'est pas seulement dans les matchs."

"Quand un match est bloqué et que vous ne savez pas si vous allez gagner ou non, vous savez que si vous lui donnez le ballon, c'est lui qui décide ; quelque chose de spécial peut arriver quand il a le ballon. Même à l'entraînement, c'est un peu ennuyeux parce que c'est toujours lui qui marque les buts les plus importants ! Je pense que c'est ce qui le rend spécial, être là dans les moments les plus importants."