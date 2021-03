Bernardo Silva : "RÃºben Dias est l'un des meilleurs joueurs de Premier League"

Pour sa première saison à Manchester City, Rúben Dias s'est rapidement imposé comme l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Pep Guardiola. Avec les Citizens depuis 2017, Bernardo Silva n'a pas tari d'éloges sur son compatriote.

"Rúben est un joueur au caractère et à la personnalité très forts. Il a apporté de la compétitivité, du caractère, de l'ambition, de la volonté de gagner et du leadership à notre équipe", a déclaré le milieu de terrain à Sport TV.

"Même s'il est un très jeune joueur et nouveau dans le club - parfois on arrive dans une nouvelle équipe un peu gêné -, Rúben est arrivé avec la confiance et la capacité de réussir très rapidement. Et les résultats sont là, il est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe et de la Premier League", a souligné l'ancien monégasque, concluant : "C'est un vrai plaisir de travailler avec lui depuis son arrivée".

Recruté pour 68 millions d'euros au mois de septembre, le défenseur portugais de 23 ans a métamorphosé la défense des Citizens cette saison.