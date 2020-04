Bernardo Silva n'exclut pas un retour au Benfica, mais pas maintenant

Dans un entretien pour la chaîne TV des Aigles, il y a de ça quelques semaines, l'international portugais Bernardo Silva dévoilait son souhait de retrouver son club formateur, Benfica, dans la suite de sa carrière.

Dans un entretien pour 'Bleacher Report', rapporté par Mundo Deportivo, l'ancien ailier de l'AS Monaco a affiné son désir de retrouver le Portugal, en expliquant que ce ne serait pas aujourd'hui, mais pas en fin de carrière non plus.

"Ce dont je suis sûr, c'est que ce ne sera pas dans un, deux ou quatre ans parce que je suis dans un grand club. Je profite beaucoup de ma carrière, je ne veux pas y retourner maintenant, mais je ne veux pas y aller non plus quand je serai trop vieux. Je veux aller aider mon équipe quand je suis encore en bonne condition physique. Je ne connais pas l'âge exact, ou trop vieux, mais pas maintenant."