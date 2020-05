Bernardoni attendu à Angers

Après Troyes, Bordeaux et Nîmes, le gardien international espoir, Paul Bernardoni, est en passe de découvrir un quatrième club de Ligue 1. Le natif d’Evry s’apprête à signer au SCO d’Angers.

Le club angévin cherche un remplaçant à Ludovic Butelle, qui n’incarne plus l’avenir, et aurait donc misé sur Bernardoni. Selon 'Le10Sport', il n’y a plus que quelques détails à régler pour finaliser ce deal. Le montant de la transaction s’élèverait à 7,5 millions d'euros, plus un intéressement sur la revente. C’est Bordeaux qui récupérerait cette somme, puisque le portier appartient aux Girondins.

"C’est fait à 90%", aurait confié un proche du dossier. La durée de l’engagement de Bernardoni avec le SCO serait de quatre ans.

Lors des deux dernières saisons, Bernardoni n’a raté qu’un seul des 67 rencontres disputées par les Crocos. Il compte, en outre, 112 matches dans l’élite. Pas mal pour un élément de son âge (23 ans).