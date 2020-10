Bertrand Traoré évoque son transfert à Aston Villa

Transféré à Aston Villa cet été en raison de son manque de temps de jeu à l'OL, Bertrand Traoré retrouve ses sensations, et cela s'est vu lors de sa première titularisation avec les Villans, où il a inscrit son premier but. Avec son pays, le Burkina Faso, Traoré a confirmé sa bonne forme en marquant et délivrant une passe décisive contre le RD Congo (3-0) en amical.

L'ailier de 25 ans a été interrogé par le média 'Sport Plus', où il a évoqué son retour en Premier League.

"Aston Villa c'est un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence pour moi même si je connais le championnat. Ce transfert m'a permis de me libérer, d'être moi-même. Je vais rester concentrer sur mon travail, le football, et je n'aurais pas à penser à ce qu'il se passe hors du terrain", a-t-il indiqué.