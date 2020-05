Betis ne lÃ¢che pas un joueur du Real Madrid

Selon 'AS', Betis fera tout son possible pour obtenir un prêt de Brahim la saison prochaine. Il assure même que le Real Madrid en est conscient. À Heliópolis, ils le considèrent comme un attaquant parfait pour rebooster l'équipe de Rubi.

Les andalous lui offriraient du temps de jeu, ce que l'attaquant réclame depuis une saison et demie au Bernabeu. Cependant, Brahim est convaincu de ses chances de réussir avec le Real, et pense que la saison prochaine, il pourrait convaincre Zidane.

Bien que l'entraîneur ne lui ait pas donné les opportunités qu'il attendait, à 20 ans, le joueur né à Malaga est toujours un joueur très convoité, avec des conditions importantes pour faire des choses exceptionnelles. C'est pourquoi il fera de son mieux pour que cela se réalise au Real Madrid.

Brahim a disputé 170 minutes cette saison et n'a été titulaire qu'une seule fois. Malgré tout, il a réussi à marquer un but et à donner une passe décisive.