"Bielsa est celui que j'admire le plus"

Pep Guardiola et Marcelo Bielsa se sont envoyé des compliments alors que les deux techniciens vont croiser le fer ce samedi en Premier League. L'Argentin avait d'abord déclaré qu'il n'avait plus rien à apprendre à l'entraîneur de Manchester City.

Ce à quoi le coach citizen a répondu : "C'est probablement l'entraîneur que j'admire le plus. C'est le plus authentique que je connaisse, il est impossible de l'imiter. J'ai eu la chance de passer du temps avec lui, mais je suis loin de ses connaissances. J'ai plus gagné certes, mais cela ne veut rien dire".

Le Catalan a ajouté : "Bielsa est un cadeau pour la Premier League parce qu'il fait profiter les fans avec ses équipes qui veulent toujours attaquer et proposer quelque chose de nouveau. C'est de loin la personne qui m'a le plus influencé. Il m'a aidé et m'a donné beaucoup de conseils".

Pep a également donné son avis sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, lui qui affrontera l'Olympique de Marseille, le FC Porto et l'Olympiakos. "En Europe, chaque match est compliqué, rappelez-vous de l'Atalanta", a-t-il conclu.