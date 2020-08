"Bielsa n'est pas fou, il est perfectionniste"

L'ancien portier du Real Madrid a fait l'éloge de son entraîneur Marcelo Bielsa, qui a été le grand artisan du retour de Leeds United en Premier League, seize ans après.

"Je n'ai vu personne avec la même passion et la même intensité. Bielsa n'est pas fou, c'est un perfectionniste. C'est un type particulier qui prend soin de chaque détail, de chaque aspect du jeu, confie Casilla. Il détermine ce qui va se passer sur le terrain et prépare le joueur pour que rien ne le surprenne. (…) Il anticipe les choses. Pas seulement lui, mais ses adjoints. Des heures et des heures sont consacrées à l'analyse des adversaires. C'est un travail de huit ou neuf personnes avec qui vous vous sentez également redevable."

Pour Kiko Casilla il y a bien une raison pour laquelle l'Argentin n'a pas encore coaché des géants européens : "Il peut se sentir plus à l'aise dans d'autres types de défis. Comme se rendre à Leeds et créer une école, faire progresser le club à partir de zéro. Non seulement par la qualité du footballeur, mais aussi par l'amélioration de l'académie, car cela revient souvent aux jeunes. Il souhaite laisser un héritage au-delà de la victoire ou de la défaite."