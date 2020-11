Bielsa pas d'accord avec le plan de retour du public "Soit tout le monde, soit personne"

Marcelo Bielsa n'est pas d'accord avec le projet de ramener le public dans les stades de Premier League. Cela dépendrait de l'incidence du coronavirus dans chaque ville. Si, à Manchester, il est faible, davantage de fans pourront entrer dans le stade d'Old Trafford et de l'Etihad, par exemple.

"Il devrait y avoir une règle selon laquelle les fans pourraient entrer dans tous les stades ou dans aucun d'entre eux. La présence de supporters dans les tribunes a un impact sur les résultats et les clubs des zones à forte incidence seraient pénalisés", a déclaré le manager de Leeds United lors de la conférence de presse d'avant-match face à Everton.

L'entraîneur comprend que le "facteur tribune" est vital pour la performance des clubs. Ainsi, en permettant à un plus grand nombre de personnes d'encourager certaines équipes, celles-ci seraient avantagées.

Les paroles de Marcelo Bielsa n'auront apparemment pas d'incidence sur les actions du gouvernement britannique, bien qu'il ne soit pas le seul à s'en plaindre. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a également exprimé des doutes sur la proposition anglaise.

