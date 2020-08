Bielsa veut Batsuhayi

Encore un été pendant lequel le nom de Michy Batshuayi est évoqué du côté des départs à Stamford Bridge.

L'international belge n'a pas convaincu Frank Lampard, entraîneur des 'Blues', et tout semble indiquer que l'équipe londienne lui trouvera rapidement une porte de sortie.

Depuis plusieurs semaines il est sur la liste des joueurs transférables et plusieurs équipes dont Crystal Palace sont intéressées par le joueur. Mais pour l'instant, Batshuayi n'a encore rien décidé et préfère attendre les nouvelles offres qui se présentent à lui. Bien que la dernière est plus qu'intéressante.

D'après 'London Evening Standard', le footballeur belge pourrait rejoindre l'équipe de Marcelo Bielsa, Leeds United. L'information signale que l'attaquant plaît à l'Argentin et le joueur lui-même souhaite poursuivre l'aventure en Premier League.