"Havertz est un joueur pour le Real Madrid"

Kai Havertz est armé pour jouer dès maintenant pour le Real Madrid, d'après ce qu'estime l'ancien buteur allemand Oliver Bierhoff. L'ex-joueur de 52 ans, désormais directeur de la Fédération allemande de football (DFB), pense que la star du Bayer Leverkusen gagnerait à élargir ses horizons en tentant sa chance à l'étranger.

'Goal' a appris que Chelsea menait actuellement la course pour signer Havertz, visant un double coup en Bundesliga après la signature de Timo Werner pour 60 millions d'euros. Leverkusen exigeant 100 millions d'euros pour Havertz, des clubs comme le Real et le Bayern Munich ne sont pas disposés à bouger avant l'été prochain, mais les spéculations persistent et laissent supposer que le joueur de 21 ans va quand même finir par changer d'air cet été.

"C'est un joueur pour le Real Madrid", a indiqué Bierhoff dans un entretien à 'Marca'. "C'est un jeune joueur qui a tout : grand talent, technique, bon physique. C'est un joueur très complet et il sera très important pour nous [en équipe nationale allemande]." A la question ensuite s'il avait des informations concernant un possible transfert de la star du Bayer, Bierhoff a rétorqué : "Je ne sais pas. Je veux qu'il soit en parfaite forme pour nous".

Le héros de la finale de l'Euro 1996 s'est ensuite exprimé sur les bienfaits que peut avoir une expérience à l'étranger : "J'ai joué presque toute ma carrière en dehors de l'Allemagne et je pense que c'est une bonne chose de partir. Vous grandissez en tant que personne. Vous devenez plus fort, plus mature, vous vous développez davantage. Lorsque vous quittez votre zone de confort, vous faites généralement un pas en avant.»