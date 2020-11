Bilan de la Ligue 1 avant la trêve internationale

Dijon

Le club bourguignon pointe actuellement à la dernière place avec 4 points sur un potentiel de 30 depuis le coup d’envoi du championnat.

Le DFCO a la pire attaque de l’Hexagone avec cinq buts marqués depuis le début, mais ce n’est pas tout. La défense fait preuve de nombreuses largesses et le milieu de terrain manque drastiquement d’efficacité. Ajouté à cela l’absence d’un vrai buteur.

Cependant le talent est là et l’équipe peut encore se relever si Moussa Konaté en provenance d’Amiens se met à marquer et que la défense serre les boulons comme elle a commencée à le faire depuis quelques matches.

Il est urgent de se ressaisir avant que la relégation ne paraisse inéluctable...

Strasbourg

Que se passe-t-il à Strasbourg ? Il y a un an le club qui jouait les premiers tours de la Ligue Europa, qui se voulait compétitif et qui attirait les paris sportif semblait avoir trouvé sa place au sein de la Ligue 1.

Mais, voilà qu’après un quart de saison, le constat est bien décevant. Les Alsaciens rament avec au compteur uniquement deux victoires au bout de dix rencontres. Bien qu’on ait vu de belles choses lors de la victoire contre Brest (3-0) ou même lors de la défaite face à Lyon (2-3) il y a véritablement peu de choses à se mettre sous la dent. L’entraîneur, Thierry Laurey, n’a pas encore trouvé le schéma tactique idéal et hésite entre un 4-2-3-1, un 4-4-2 ou un 3-5-2 avec un Kenny Lala parfois défenseur, parfois milieu. Le technicien strasbourgeois déconcerte un peu par ses choix tactiques comme par exemple placer Alexander Djiku dans l’entrejeu alors qu’il se dit meilleur dans l’axe arrière...

Tout n’est pas perdu pour le Racing qui possède une paire d’attaquants, Ludovic Ajorque – Habib Diallo, capable de faire la différence à tout moment. De plus beaux jours peuvent se profiler pour le club alsacien.

Nîmes

Bien qu’au cœur d’une série noire, dans les intentions, Nîmes affiche néanmoins du caractère et une volonté de se battre coûte que coûte pour rester parmi l’élite. La trêve internationale va leur permettre de recharger les batteries et faire le point après la sévère défaite que Angers leur à infligée à domicile (1-5). Les douze buts encaissés en quatre matchs avec un seul but marqué doivent faire du mal au moral des Gardois.

Avant cette panne dans la réussite les Crocos semblaient de véritables outsiders capables d’être un véritable poil à gratter au sein de la Ligue 1. Après avoir dominé Montpelier lors du derby, le NO, emmenés par le jeu séduisant de Jérôme Arpinon, semblait vraiment bien parti. Le mercato a aussi apporté de belles recrues : Andrés Cubas et Birger Meling. Il ne reste plus qu’à Zinedine Ferhat et ses coéquipiers de redresser la barre et mettre un terme à cette spirale négative.

À l’heure actuelle Nîmes est en position de barragiste mais à deux petites longueurs du ventre mou du classement. Il suffit d’un petit effort pour l’atteindre, les Nîmois en sont parfaitement capables !

Lorient

On attendait beaucoup plus de Lorient qui se retrouve à égalité en termes de points avec Nîmes, tant le club a été actif lors du mercato avec 26,5 millions d’euros dépensés.

Après un succès de bon augure face à Strasbourg (3-1) nous n’avons plus rien vu, le club Lorientais n’a pas réussi à enchaîner. Les nouvelles recrues à l’instar de l’autrichien Adrian Grbic qui avait explosé l’an dernier à Clermont, ne se sont pas encore acclimatées à la Ligue 1.

La défense, avec 17 buts encaissés, n’est pas non plus rassurante. Une seule victoire au compteur sur les neuf dernières rencontres, cela ne fait pas beaucoup pour les Bretons qui sur le papier semblaient pouvoir créer la surprise.

Gageons que Christophe Pélissier saura trouver les mots pendant la trêve pour souder l’équipe et la faire remonter au classement.