'Bild' : Achraf et Madrid n'ont plus de contact depuis 2018

Achraf doit retourner au Real Madrid à la fin de la saison, à la fin de son prêt de deux ans avec Dortmund. A partir de là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais selon 'Bild', il est possible que son retour au Bernabeu n'ait pas lieu.

Selon le journal allemand,il n'y a eu aucun contact entre Achraf et les dirigeants depuis qu'il a été prêté au Borussia Dortmund, il y a un an et demi.

"En été 2018, juste avant son transfert au BVB, il a signé avec les Blancos jusqu'en 2022. Depuis lors, le club et le joueur ne se sont pas parlé. Il y a des doutes sur la façon dont les choses vont continuer entre eux", peut-on lire. Il y aurait donc un manque de communication entre les deux parties qui pourrait jouer en faveur de Dortmund.

Ils expliquent également que Zinedine Zidane préfère continuer avec Dani Carvajal, selon encore 'Bild', Zidane ne serait "un grand fan de Hakimi."

La seule chose qui est sûre avec le joueur hispano-marocain, c'est qu'il ne manquera pas de prétendants lors du prochain mercato estival.